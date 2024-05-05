Гигантские пасхальные яйца из 8 тысяч живых роз появились в центре Екатеринбурга

Праздник Великой Пасхи в уральской сталице по традиции начался с ночных богослужений. Главная служба под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе и собрала сотни верующих прихожан. Продолжилось торжество большим крестным ходом.