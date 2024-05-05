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Гигантские пасхальные яйца из 8 тысяч живых роз появились в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга появились двухметровые яйца из живых цветов.

Источник: Фонд святой Екатерины

В центре Екатеринбурга появились двухметровые пасхальные яйца из живых роз. Цветочные композиции в честь праздника Великой Пасхи установили возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера.

Гигантские украшения тут же привлекли внимание жителей Екатеринбурга и туристов. Уральцы и гости города поспешили сделать на их фоне яркие снимки.

Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины.

— На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз, — рассказали в пресс-службе фонда.

В ночь с 4 на 5 мая паломники доставили в Екатеринбург Благодатный огонь из Иерусалима.

Праздник Великой Пасхи в уральской сталице по традиции начался с ночных богослужений. Главная служба под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе и собрала сотни верующих прихожан. Продолжилось торжество большим крестным ходом.

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