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В Прикамье автобус высадил на дороге всех пассажиров за 2 км до остановки

Водитель автобуса в Чернушинском округе не смог продолжить маршрут по размытой дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае водитель рейсового автобуса отказался продолжить маршрут из-за размытой дождями дороги. Он высадил из салона всех пассажиров и оставил их в грязи на трассе. О произошедшем 4 мая чрезвычайном происшествии сообщила группа «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте».

«Нас не довез рейсовый автобус до Трушников 2 километра. Высадил с детьми», — пишут пассажиры автобуса, следовавшего из Чернушки.

Сегодня ночью на трассе были замечены самосвалы, которые начали засыпать грунтом колею на дороге.

Тем временем местные жители в соцсетях горько шутят: «Может М12 запустят вездеход для перевозки пассажиров, автобусы не ходят, как добираться людям…» Другие говорят, что скоро придется до города вообще пешком добираться.

«Комсомолка» ждет реакцию на ЧП с автобусом от краевых властей и ответственных за перевозку пассажиров в регионе ведомств.