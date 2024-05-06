В Прикамье автобус высадил на дороге всех пассажиров за 2 км до остановки

В Пермском крае водитель рейсового автобуса отказался продолжить маршрут из-за размытой дождями дороги. Он высадил из салона всех пассажиров и оставил их в грязи на трассе. О произошедшем 4 мая чрезвычайном происшествии сообщила группа «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте».