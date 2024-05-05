В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка «Время в лицах»

«В преддверии Дня Победы Народный фронт организовал уникальную в своем роде выставку “Время в лицах”, она посвящена драматическим судьбах участников СВО и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне», — рассказал Кузнецов.
По его словам, экспозиция, размещенная на территории Центра современной культуры «Степь» в Ростове-на-Дону, объединяет поколения и хранит память о подвигах соотечественников, которые боролись с фашизмом в той войне, и о тех, кто противостоит ему сегодня.
По задумке организаторов, семейные истории раскрываются в отдельных главах фотовыставки: каждая рассказывает о подвигах и трагедиях фронтовиков, и об их потомках, героях уже нашего времени — бойцах спецоперации. По словам собеседника агентства, уникальный формат выставки планируется распространить в масштабах всей страны.
«Мы рассчитываем, что “Время в лицах” в этом, уникальном формате, после Ростова будет проходить во всех крупных городах России, чтобы каждый житель страны смог вдохновится героизмом наших дедов и прадедов, и их героических потомков», — отметил Кузнецов.
Фотовыставка «Время в лицах» организована Народным фронтом при содействии Центра современной культуры «Степь» в Ростове-на-Дону и при поддержке Министерства обороны РФ, выставка будет открыта с 6 по 14 мая включительно.