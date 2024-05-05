В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка «Время в лицах»

По его словам, экспозиция, размещенная на территории Центра современной культуры «Степь» в Ростове-на-Дону, объединяет поколения и хранит память о подвигах соотечественников, которые боролись с фашизмом в той войне, и о тех, кто противостоит ему сегодня.