В Новосибирске открыли светомузыкальный фонтан в Центральном парке

В Новосибирске сезон фонтанов начался накануне празднования Дня Победы. Торжественный запуск светомузыкального фонтана прошел 5 мая в Центральном парке.
На открытие фонтана пришли десятки горожан, несмотря на пасмурную погоду. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал команду запуска фонтана, шоу прошло под песни военных лет.
— Дорогие друзья, поздравляем всех с наступающим праздником — Днем Победы. Очень приятно, что сегодня в нашем городе Новосибирске открываются фонтаны. И первое, что звучит в нашем Центральном парке — это песни Победы, — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.