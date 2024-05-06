В Новосибирске открыли светомузыкальный фонтан в Центральном парке

— Дорогие друзья, поздравляем всех с наступающим праздником — Днем Победы. Очень приятно, что сегодня в нашем городе Новосибирске открываются фонтаны. И первое, что звучит в нашем Центральном парке — это песни Победы, — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.