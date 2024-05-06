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Отопление вернется в некоторые нижегородские дома

Отопление включат в соцучреждениях и некоторых домах.

Источник: Время

Отопление вернется в некоторые нижегородские дома. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как сообщил глава города, в связи со сложившимися погодными условиями было принято решение включить отопление в социальных учреждениях города. Вместе с ними отопление вернется в некоторые многоквартирные дома.

«Напомню, что процесс это небыстрый. Часть котельных уже ушла в ремонт, поэтому включить отопление везде не получится. Но там, где это возможно, ресурсоснабжающие организации сделают это оперативно».

написал Шалабаев

Напомним, в некоторых районах области отопительный сезон продлен.

ЖКХ