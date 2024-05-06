Отопление вернется в некоторые нижегородские дома. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как сообщил глава города, в связи со сложившимися погодными условиями было принято решение включить отопление в социальных учреждениях города. Вместе с ними отопление вернется в некоторые многоквартирные дома.
«Напомню, что процесс это небыстрый. Часть котельных уже ушла в ремонт, поэтому включить отопление везде не получится. Но там, где это возможно, ресурсоснабжающие организации сделают это оперативно».
Напомним, в некоторых районах области отопительный сезон продлен.