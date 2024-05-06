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Какой сегодня день: 6 мая

Этот день является 127-м в григорианском календаре. До конца года остается 239 дней.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что ежегодно 6 мая отмечается Юрьев день? О том, чем еще ознаменовано 6 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 6 мая

В 1840 году в Англии официально вошла в обращение первая в мире почтовая марка, она получила название «Черный пенни».

В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.

В 1937 году в Лейкхорсте под Нью-Йорком потерпел катастрофу знаменитый германский дирижабль «Гинденбург».

В 1994 году королева Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель под проливом Ла-Манш.

В 2004 году на NBC вышли заключительные эпизоды телесериала «Друзья».

В 2023 году состоялась коронация короля Великобритании Карлa III.

Кто родился 6 мая

Революционер Максимилиан Робеспьер (1758−1794).

Психиатр Зигмунд Фрейд (1856−1939).

Белорусский поэт Павлюк Трус (1904−1929).

Герой Советского Союза Николай Гастелло (1907−1941).

Режиссер Орсон Уэллс (1915−1985).

Актер Александр Белявский (1932−2012).

Политик Тони Блэр (1953).

Актер Джордж Клуни (1961).

Актер Ларс Миккельсен (1964).

Певец, композитор Максим Фадеев (1968).

Актриса Наоми Скотт (1993).

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор (2019).

6 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, Иверской иконы Божией Матери.

Именины

6 мая именины у Ивана, Валерия, Георгия, Анатолия, Афанасия, а также у Валерии и Александры.