Какой сегодня день: 6 мая

Знаете ли вы, что ежегодно 6 мая отмечается Юрьев день? О том, чем еще ознаменовано 6 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 6 мая
В 1840 году в Англии официально вошла в обращение первая в мире почтовая марка, она получила название «Черный пенни».
В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.
В 1937 году в Лейкхорсте под Нью-Йорком потерпел катастрофу знаменитый германский дирижабль «Гинденбург».
В 1994 году королева Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель под проливом Ла-Манш.
В 2004 году на NBC вышли заключительные эпизоды телесериала «Друзья».
В 2023 году состоялась коронация короля Великобритании Карлa III.
Кто родился 6 мая
Революционер Максимилиан Робеспьер (1758−1794).
Психиатр Зигмунд Фрейд (1856−1939).
Белорусский поэт Павлюк Трус (1904−1929).
Герой Советского Союза Николай Гастелло (1907−1941).
Режиссер Орсон Уэллс (1915−1985).
Актер Александр Белявский (1932−2012).
Политик Тони Блэр (1953).
Актер Джордж Клуни (1961).
Актер Ларс Миккельсен (1964).
Певец, композитор Максим Фадеев (1968).
Актриса Наоми Скотт (1993).
Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор (2019).
6 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, Иверской иконы Божией Матери.
Именины
6 мая именины у Ивана, Валерия, Георгия, Анатолия, Афанасия, а также у Валерии и Александры.