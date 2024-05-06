Две недели дождей, грозы, черемуховые холода, но в целом теплее нормы. Синоптик Рябов сказал, каким будет май в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире ОНТ, на какой май могут рассчитывать белорусы. Он напомнил, что редкий май обходится без возвращения заморозков и холодов, которые в народе называют черемуховыми. Но вместе с тем, отметил Рябов, май в большинстве дней ожидается теплым и комфортным со средней месячной температурой воздуха на 1−2 градуса выше нормы.
— Норма — от +12 градусов на северо-западе до +14 на юге страны, что 6−8 градусов выше, чем в апреле, — пояснил синоптик.
Что касается холодов, то их может быть несколько волн. Первая, как мы писали ранее, придет уже на неделе с 6 по 12 мая.
— Окончанием весны и началом лета можно считать переход средней суточной температуры воздуха через +14 градусов, — проинформировал Рябов, добавив, что на юге это бывает в конце первой — начале второй декады мая, а в центральных и северных районах страны — в третьей, то есть ближе к июню.
Что касается осадков, то в мае их будет от 11 до 14 дней, и это в пределах нормы. Однако не обойдется и без неблагоприятных и опасных явлений погоды.
— Нас ждут туманы, грозы, шквалистое усиление ветра, град и заморозки, — предупредил Рябов.