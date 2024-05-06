Две недели дождей, грозы, черемуховые холода, но в целом теплее нормы. Синоптик Рябов сказал, каким будет май в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире ОНТ, на какой май могут рассчитывать белорусы. Он напомнил, что редкий май обходится без возвращения заморозков и холодов, которые в народе называют черемуховыми. Но вместе с тем, отметил Рябов, май в большинстве дней ожидается теплым и комфортным со средней месячной температурой воздуха на 1−2 градуса выше нормы.