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В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 мая

В РГП «Казгидромет» сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в понедельник, 6 мая, в Атырау, Актобе и Астане, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).