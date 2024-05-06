Две мощные вспышки произошли на Солнце за день

Это вызвало вопросы, поскольку Солнце не могло накопить достаточное количество вещества за такой короткий промежуток времени. По предварительным данным, оба события не сопровождались дополнительной радиационной компонентой, что означает, что спутниковые группировки находятся в безопасности. Геомагнитные последствия от этих событий ожидаются не раньше среды, но точные формы проявления этого влияния пока не ясны.