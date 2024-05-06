Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две мощные вспышки произошли на Солнце за день

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лабораториях солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили о двух мощных вспышках на Солнце за день. Об этом информирует РИА Новости.

Источник: NASA

Ученые отметили, что вторая X-вспышка зафиксирована в том же районе Солнца, что и предыдущая, всего через шесть часов после нее.

Это вызвало вопросы, поскольку Солнце не могло накопить достаточное количество вещества за такой короткий промежуток времени. По предварительным данным, оба события не сопровождались дополнительной радиационной компонентой, что означает, что спутниковые группировки находятся в безопасности. Геомагнитные последствия от этих событий ожидаются не раньше среды, но точные формы проявления этого влияния пока не ясны.

Ученые подчеркнули, что магнитные бури, ожидаемые в понедельник и вторник, не связаны напрямую с текущими событиями на Солнце, и на данный момент анализируют данные наблюдений.

космос