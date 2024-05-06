Две мощные вспышки произошли на Солнце за день

Ученые отметили, что вторая X-вспышка зафиксирована в том же районе Солнца, что и предыдущая, всего через шесть часов после нее.
Это вызвало вопросы, поскольку Солнце не могло накопить достаточное количество вещества за такой короткий промежуток времени. По предварительным данным, оба события не сопровождались дополнительной радиационной компонентой, что означает, что спутниковые группировки находятся в безопасности. Геомагнитные последствия от этих событий ожидаются не раньше среды, но точные формы проявления этого влияния пока не ясны.
Ученые подчеркнули, что магнитные бури, ожидаемые в понедельник и вторник, не связаны напрямую с текущими событиями на Солнце, и на данный момент анализируют данные наблюдений.