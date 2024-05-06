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Названы районы Приморья, куда сильнее всего ударит непогода — последний прогноз

Синоптики дали уточнение по штормовому предупреждению.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: PrimaMedia.ru

По последнему прогнозу синоптиков, смещением активного циклона над акваторией Японского моря принесет сильные осадки в южную половину края. Дожди с количеством 15 — 40 мм за 12 часов и менее ожидаются днем 6 мая. Сильный дождь сохранится местами в юго-восточных районах в первой половине ночи с 6 на 7 мая.

В отдельных районах на юге Приморья днем 6 мая ожидается очень сильный дождь с количеством осадков более 50 мм за 12 часов и менее, сообщает «primpogoda.ru» (18+).

Во Владивостоке 6 мая также прогнозируется сильный и очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Общее количество осадков за 6—7 мая на юге и юго-востоке края может составить до 80 мм, что равно месячной норме.

На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром с порывами. На реках южных и юго-восточных районов ожидается подъем уровня воды на 0,3 — 1,5 м, на отдельных участках возможен выход рек из берегов.