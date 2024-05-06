«Штрафы пачками летят»: новый запрет для водителей во Владивостоке — детали

Водителей во Владивостоке начали штрафовать за парковку на «направляющем островке». Изменения в ПДД вступили в силу еще в начале марта, однако в течение двух месяцев водителей за такие нарушения только предупреждали. Но теперь все изменилось, сообщает Telegram-канал «vestiprimorye» (18+).