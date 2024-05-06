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«Штрафы пачками летят»: новый запрет для водителей во Владивостоке — детали

«Все на автобусы переходим», — реагируют автомобилисты.

Источник: PrimaMedia.ru

Водителей во Владивостоке начали штрафовать за парковку на «направляющем островке». Изменения в ПДД вступили в силу еще в начале марта, однако в течение двух месяцев водителей за такие нарушения только предупреждали. Но теперь все изменилось, сообщает Telegram-канал «vestiprimorye» (18+).

Во Владивостоке уже привлечены к ответственности более 50 автомобилистов, всем им придется оплачивать штрафы.

Жители Приморья отреагировали на изменения в комментариях:

«Штрафы пачками летят»;

«Все на автобусы переходим»;

«Надо самокат купить».

ГИБДД