«Штрафы пачками летят»: новый запрет для водителей во Владивостоке — детали

Водителей во Владивостоке начали штрафовать за парковку на «направляющем островке». Изменения в ПДД вступили в силу еще в начале марта, однако в течение двух месяцев водителей за такие нарушения только предупреждали. Но теперь все изменилось, сообщает Telegram-канал «vestiprimorye» (18+).
Во Владивостоке уже привлечены к ответственности более 50 автомобилистов, всем им придется оплачивать штрафы.
Жители Приморья отреагировали на изменения в комментариях:
«Штрафы пачками летят»;
«Все на автобусы переходим»;
«Надо самокат купить».