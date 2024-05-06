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В Хабаровском крае предприятие коптило не ту рыбу

В Хабаровском крае выявлено нарушение при производстве копченой рыбы.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, изготовитель использовал вместо свежей рыбы соленую, что считается нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбопродукции». Из материалов проверки следует, что 5 апреля хабаровским предприятием было изготовлено более 500 килограммов кеты холодного копчения из соленой рыбы.

Предприятию-изготовителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Российской Федерации в области ветеринарии.

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