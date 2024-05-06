Что произошло в Хабаровском крае к утру 6 мая

5 мая в Солнечном районе Хабаровского края произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток, еще один получил травмы и находится в больнице. Авария произошла в поселке Березовый при столкновении мотоцикла «Урал» и автомобиля Toyota Camry. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало превышение скорости. В момент происшествия на мотоцикле находились двое 17-летних подростков, один из которых скончался на месте до приезда скорой помощи. Состояние второго в настоящее время неизвестно.
4 мая в Хабаровске произошел пожар в гипермаркете «РемиСити» на улице Краснореченской. По прибытии пожарные обнаружили, что горит кровля здания. Около восьми пожарных машин и скорая помощь находились на месте. На улице Калараша образовалась пробка. Одна из свидетельниц сообщила, что пламя вспыхнуло в пекарне здания. В 13:35 МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, а в 16:02 пожар был полностью потушен.
5 мая в районе имени Лазо на 51 километре трассы А-370 «Уссури» произошла смертельная авария. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли водитель и три пассажира одной из машин. Второй водитель был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД Хабаровского края проводят расследование обстоятельств аварии.