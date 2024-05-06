Что произошло в Хабаровском крае к утру 6 мая

5 мая в Солнечном районе Хабаровского края произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток, еще один получил травмы и находится в больнице. Авария произошла в поселке Березовый при столкновении мотоцикла «Урал» и автомобиля Toyota Camry. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало превышение скорости. В момент происшествия на мотоцикле находились двое 17-летних подростков, один из которых скончался на месте до приезда скорой помощи. Состояние второго в настоящее время неизвестно.