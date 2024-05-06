В 2025 году рядом с Артемом начнут строить трассу для мотокрасса

«Это позволит проводить соревнования с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас хорошая школа, спортсмены, приморцы любят этот вид спорта. Мы сделаем все, чтобы в этом году завершить проектирование и в следующем году начать строить такую трассу, чтобы жители смогли стать свидетелями этих увлекательных состязаний», — поделился губернатор.