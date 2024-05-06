В 2025 году рядом с Артемом начнут строить трассу для мотокрасса

В следующем году вблизи Артема начнется строительство трассы для состязания по мотокроссу. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время турнира на открытии мотосезона в Уссурийске, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
На турнире глава региона отметил хорошо подготовленную для соревнований трассу. По словам Олега Кожемяко, власти продолжат поддерживать мотокросс, в том числе и детский, а главная задача правительства — проектирование площадки для состязания международного уровня.
«Это позволит проводить соревнования с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас хорошая школа, спортсмены, приморцы любят этот вид спорта. Мы сделаем все, чтобы в этом году завершить проектирование и в следующем году начать строить такую трассу, чтобы жители смогли стать свидетелями этих увлекательных состязаний», — поделился губернатор.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как во Владивостоке состоялось открытие байкерского сезона.