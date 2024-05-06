В пасхальную ночь безопасность обеспечила полиция Хабаровска

Как сообщили в региональном УМВД России по Хабаровскому краю, в ночь с 4 на 5 мая 2024 года более чем в 7,1 тысяче населенных пунктов Российской Федерации прошло больше 12,9 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов. В общей сложности было привлечено более 48 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Отмечено, что происшествий во время религиозного праздника не было зафиксировано.