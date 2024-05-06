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Осадки и ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 6 мая

В понедельник, 6 мая, в Хабаровском крае ожидается умеренно тёплая погода без существенных изменений температурного фона.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

Местами выпадут осадки и усилится ветер, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Вяземском днём +14…+16 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.

В Советской Гавани днём +3…+5 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Днём пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.

В Охотске днём +2…+4 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.