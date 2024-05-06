Осадки и ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 6 мая

Местами выпадут осадки и усилится ветер, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +14…+16 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.
В Советской Гавани днём +3…+5 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Днём пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +2…+4 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.