+12 градусов и небольшой дождь будут в Новосибирске 6 мая

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с теплой погоды. Синоптики обещают в ночь на 6 мая +4…+6 градусов, а днем +10…+12.
— Будет переменная облачность, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Подует западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет около +3…+8 градусов, местами до −3. Днем до +8…+13. Ночью в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди и грозы, по востоку — сильные дожди. По северо-западу будет преимущественно без осадков.