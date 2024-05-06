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+12 градусов и небольшой дождь будут в Новосибирске 6 мая

Синоптики обещают повышение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с теплой погоды. Синоптики обещают в ночь на 6 мая +4…+6 градусов, а днем +10…+12.

— Будет переменная облачность, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Подует западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет около +3…+8 градусов, местами до −3. Днем до +8…+13. Ночью в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди и грозы, по востоку — сильные дожди. По северо-западу будет преимущественно без осадков.