С мая в Новосибирске перестанут назначать антибиотики при ОРВИ

В России с 4 мая в силу вступает новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций у взрослых — из списка отечественных препаратов, которые при ОРВИ должен назначить врач, убирают антибиотики.
Есть и ряд других изменений, касающихся диагностики и лечения. Сократится также перечень инструментальных методов лечения — из него исчезнут бронхоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, комплексное УЗИ брюшной полости и цифровая флюорография легких — прежде они предусматривались при лечении ОРВИ тяжелой степени.