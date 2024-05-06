С мая в Новосибирске перестанут назначать антибиотики при ОРВИ

Есть и ряд других изменений, касающихся диагностики и лечения. Сократится также перечень инструментальных методов лечения — из него исчезнут бронхоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, комплексное УЗИ брюшной полости и цифровая флюорография легких — прежде они предусматривались при лечении ОРВИ тяжелой степени.