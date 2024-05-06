Синоптики предупредили о скором похолодании и дождях. Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая

Вот и началась вторая подряд короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня. А после — начнутся праздничные выходные. Отдыхать нынче в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне сибиряки будут 4 дня. Именно поэтому так важно знать, какой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024. Ведь зачастую наши планы зависят от капризов небесной канцелярии.
Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024
Увы и ах! Самым теплым днем, как гласит погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024, станет понедельник — 6 число.
— 6 мая в Иркутске переменная облачность, без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью днем 8−13 м/с, — рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре. — Температура воздуха днем до +24 градуса.
Ночь на вторник будет на этой неделе также самой теплой. По данным Гидрометцентра России, 7 числа в столице Приангарья утром +11, днем +14. При этом метеорологи прогнозируют днем небольшой кратковременный дождь.
— Его вероятность 84%, выпадет до 0.4 миллиметров осадков, — говорят метеорологи.
Со вторника на среду ночью столбики уличных термометров покажут только +3 градуса. Зато днем 8 мая ожидается малооблачная погода и до +19 градусов. На этом рабочая неделя закончится ровно, как и жаркая погода.
Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024: прогноз на выходные
— В ночь на 9 мая в Иркутске +7 градусов, без осадков, — уточняют в Гидрометцентре России. — А днем +12 и небольшой кратковременный дождь. Вероятность его 69%, выпадет до 0.2 миллиметров.
Напомним, что 9 числа в городе пройдут праздничные мероприятия — в программе заявлен парад и несколько концертов под открытым небом — выбирайте, куда отправитесь здесь. Кстати, если хотите посмотреть парад заранее, то 7 мая еще можно увидеть его генеральную репетицию — расписание тут.
В ночные часы 11 мая в столице Приангарья до +3 градусов, а днем в субботу за окном снова потеплеет. На этот раз до +16 градусов. И да, в течение суток осадков не предвидится.
В последний — четвертый по счету выходной на этой неделе — ночью, по данным портала «Гисметео», +6, а днем в воскресенье до +16. Однако, омрачатся такие показатели уличных градусников дождем. Кстати, в Иркутске уже составлен график отключения холодной воды на теплые месяцы — первыми под отключение попадут дома в Свердловском районе, там водоснабжение временно прекратится уже 16 мая.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024. Стоит отметить, что возможно уже в эти выходные на остров Ольхон начнут ходить паромы.