Синоптики предупредили о скором похолодании и дождях. Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая

Вот и началась вторая подряд короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня. А после — начнутся праздничные выходные. Отдыхать нынче в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне сибиряки будут 4 дня. Именно поэтому так важно знать, какой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 мая 2024. Ведь зачастую наши планы зависят от капризов небесной канцелярии.