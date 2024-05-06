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В Хабаровске убрали свалку мусора по требованию природоохранного прокурора

На утилизацию вывезено свыше 2,3 тонны мусора.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске убрали свалку мусора по требованию природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Прокуратура провела проверку после обращения жителя микрорайона Красная речка, во время которой выяснилось, что на участке возле переулка Алеутского образовалась свалка отработанных автомобильных шин, строительного и другого мусора.

По представлению природоохранного прокурора администрацией города Хабаровска незаконная свалка была убрана. На утилизацию вывезено свыше 2,3 тонны мусора.

экология