В Хабаровске убрали свалку мусора по требованию природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Прокуратура провела проверку после обращения жителя микрорайона Красная речка, во время которой выяснилось, что на участке возле переулка Алеутского образовалась свалка отработанных автомобильных шин, строительного и другого мусора.
По представлению природоохранного прокурора администрацией города Хабаровска незаконная свалка была убрана. На утилизацию вывезено свыше 2,3 тонны мусора.