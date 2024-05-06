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Движение транспорта в центре Хабаровска перекроют с утра 7 мая

В краевой столице пройдет генеральная репетиция парада Победы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим с 5 часов утра вводится ограничение на движение транспорта по центральным улицам города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ходе проведения генеральной репетиции по дорогам города помимо парадных расчетов пройдет и тяжелая военная техника. Поэтому с 05:00 до 07:00 и с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам:

— Восточное шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
 — улица Ленинградская от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
 — улица Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
 — улица Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
 — Амурский бульвар (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
 — улица Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
 — улица Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
 — переулок Облачный от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.

Нельзя будет парковать машины 7 мая с 05:00 до 14:00 на следующих улицах:

— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
 — улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
 — по Амурскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
 — улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
 — по Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
 — по Восточному шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;
 — улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;
 — улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;
 — улице Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;
 — по переулку Облачному от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.