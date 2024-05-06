Движение транспорта в центре Хабаровска перекроют с утра 7 мая

— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

— по Амурскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;

— по Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— по Восточному шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;

— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;

— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;

— улице Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;

— по переулку Облачному от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.