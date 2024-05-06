Движение транспорта в центре Хабаровска перекроют с утра 7 мая

В Хабаровске 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим с 5 часов утра вводится ограничение на движение транспорта по центральным улицам города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе проведения генеральной репетиции по дорогам города помимо парадных расчетов пройдет и тяжелая военная техника. Поэтому с 05:00 до 07:00 и с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам:
— Восточное шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улица Ленинградская от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улица Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улица Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Амурский бульвар (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улица Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улица Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулок Облачный от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.
Нельзя будет парковать машины 7 мая с 05:00 до 14:00 на следующих улицах:
— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— по Амурскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— по Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— по Восточному шоссе от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Пушкина;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Ленина до переулка Облачного;
— по переулку Облачному от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.