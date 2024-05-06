На неделе с 6 по 12 мая в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов

Теплее будет с каждым днём: в понедельник, 6 мая, утром ожидается + 6, а днём +12 (ждём небольшой дождь); во вторник, 7 мая, от +3 до +16; в среду, 8 мая, от +8 до +17.
В День Победы погода обещает новосибирцам +6 утром и +21 днём, безоблачно.
Самым жарким днём намечается пятница, 10 мая: +10 утром и +23 днём, без осадков.
А вот с субботы, 11 мая, картина изменится: утром хоть и покажет +13, но днём температура опустится до +20. Не исключён дождь.
В воскресенье, 12 мая, станет ещё холоднее: столбик термометра не поднимется выше +16 градусов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что православные жители Новосибирска отметили Пасху.