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На неделе с 6 по 12 мая в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов

Солнце, температура на градуснике выше +16, два дня небольшого дождя — так коротко выглядит прогноз погоды на неделю с 6 по 12 мая от синоптиков Gismeteo.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Новосибирск

Теплее будет с каждым днём: в понедельник, 6 мая, утром ожидается + 6, а днём +12 (ждём небольшой дождь); во вторник, 7 мая, от +3 до +16; в среду, 8 мая, от +8 до +17.

В День Победы погода обещает новосибирцам +6 утром и +21 днём, безоблачно.

Самым жарким днём намечается пятница, 10 мая: +10 утром и +23 днём, без осадков.

А вот с субботы, 11 мая, картина изменится: утром хоть и покажет +13, но днём температура опустится до +20. Не исключён дождь.

В воскресенье, 12 мая, станет ещё холоднее: столбик термометра не поднимется выше +16 градусов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что православные жители Новосибирска отметили Пасху.