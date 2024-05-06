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Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 запланировано в части зданий в 4 округах

Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 продлится до девяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 планово проведут в четырех городских округах — Ленинском, Правобережном, Октябрьском и Свердловском. Электроснабжение в части зданий прекратится на срок от четырех до девяти часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 6 мая 2024

— Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 необходимо для проведения плановых работ, — говорят специалисты. — Возможны корректировки времени при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Так запланированы монтаж самонесущего изолированного провода и высоковольтных траверсов, замена опорных изоляторов, заводка проводов и т. д. Под отключение света в Иркутске 6 мая 2024 попадают здания на улицах Севастопольская, Васильева, Каменная, 2-я Карьерная, Карпинская, Ушаковская, Ленская, Карьерная 2-я и 3-я, Вехняя Набережная, Дальневосточная, Пискунова, Арсеньева, Березовая Роща, переулок Каштаковский и другие.

ЖКХ