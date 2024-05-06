Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 запланировано в части зданий в 4 округах

Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 планово проведут в четырех городских округах — Ленинском, Правобережном, Октябрьском и Свердловском. Электроснабжение в части зданий прекратится на срок от четырех до девяти часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
Отключение света в Иркутске 6 мая 2024
— Отключение света в Иркутске 6 мая 2024 необходимо для проведения плановых работ, — говорят специалисты. — Возможны корректировки времени при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Так запланированы монтаж самонесущего изолированного провода и высоковольтных траверсов, замена опорных изоляторов, заводка проводов