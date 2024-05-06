Сегодня в Омской области будет тепло и без осадков. О том, какая будет погода в Омске и области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем температура воздуха составит от +9…+14 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Западный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление будет расти.
Погода в Омске завтра будет теплой и дождливой. Так, ночью ожидается от +1 до +6, днем — от +13 до +18 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах порывы до 15−20 м/с.
Ранее мы писали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет омичей предстоящим летом.