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Сегодня в Омской области будет тепло и без осадков

Воздух прогреется максимум до +14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омской области будет тепло и без осадков. О том, какая будет погода в Омске и области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Днем температура воздуха составит от +9…+14 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Западный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Погода в Омске завтра будет теплой и дождливой. Так, ночью ожидается от +1 до +6, днем — от +13 до +18 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах порывы до 15−20 м/с.

Ранее мы писали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет омичей предстоящим летом.