Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Иркутск 6 мая

Благодатный огонь в Иркутске 2024 уже можно получить в Знаменском монастыре. Из Иерусалима его туда доставили в понедельник, 6 мая. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской епархии.
Благодатный огонь в Иркутске 2024: когда прибудет, где получить
Благодатный огонь в Иркутске 2024 в Знаменском монастыре встречали священники из разных церквей и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
— Встретив огонь, представители приходов понесли их в свои приходы, где сейчас начнутся ликующие пасхальные богослужения, — пояснили священнослужители.
Как отметили в Александро-Невском храме Иркутска, желающие могут взять домой эту святыню в течение Светлой седмицы — до 12 мая. Сюда благодатный огонь привезут уже в понедельник, 6 числа, примерно в 10.00.
— Не забудьте с собой захватить лампадку для переноса Благодатного огня, — напомнили в церкви.
Напомним, благодатный огонь в Иркутске 2024 привозят в областной центр ежегодно.