Дождливый понедельник ожидает южноуральцев

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, в горах — от +4 до +9. Ветер южный, юго-западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 20.