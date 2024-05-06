Дождливый понедельник ожидает южноуральцев

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, в горах — от +4 до +9. Ветер южный, юго-западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 20.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 19.
День Ангела сегодня, 6 мая, у Александры, Анатолия, Ивана, Георгия и Лазаря.