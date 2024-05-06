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Дождливый понедельник ожидает южноуральцев

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 6 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, в горах — от +4 до +9. Ветер южный, юго-западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 20.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 19.

День Ангела сегодня, 6 мая, у Александры, Анатолия, Ивана, Георгия и Лазаря.