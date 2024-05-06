В Красноярске временно изменят схемы движения и парковки в районе городских кладбищ

Также закрыты для транспорта будут проезд к ул. Ремесленная в районе здания № 19 по ул. Енисейский тракт и съезд к храму-часовне с проезда-дублера ул. Енисейский тракт.
Кроме того, на ул. Енисейский тракт с восточной стороны кладбища будет временно запрещен разворот грузовых автомобилей, а на участке ул. Енисейский тракт вдоль кладбища автомобили смогут двигаться с максимально разрешенной скоростью не более 40 км/ч.
В районе кладбища «Николаевское» для движения транспорта будет закрыт участок ул. Пролетарская, расположенный вдоль погоста.
В районе кладбища «Шинное» будет запрещено движение грузового транспорта по ул. 4-я Шинная на участке вдоль кладбища от здания № 20а.
Все ограничения будут действовать с 22:00 13 мая до 20:00 14 мая, отмечает пресс-служба мэрии.
Кроме того, с 20:00 13 мая до 20:00 14 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта:
— на ул. Грунтовая от стр. № 15б до стр. 21а/1 (кладбище «Злобинское»),
— на пр. Свободный от ул. Лесопарковая до пересечения с проездом в районе здания № 77 по пр. Свободный,
— на ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалыкское»,
— на проезде-дублере ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалыкское»,
— на ул. 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное»,
— на ул. Базайская вдоль кладбища «Базайское»,
— на ул. Шахтеров от ул. Игарская до ул. Дудинская,
— на ул. Дудинская от здания № 12а до ул. Шахтеров.