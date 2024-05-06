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В Красноярске временно изменят схемы движения и парковки в районе городских кладбищ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 13 мая, в преддверии Родительского дня, в районе кладбища «Бадалыкское» будут закрыты для транспорта несколько участков. В частности невозможно будет проехать на территорию погоста с проезда-дублера ул. Енисейский тракт, а также с ул. Енисейский тракт по направлению к ул. Ремесленная.

Источник: НИА Красноярск

Также закрыты для транспорта будут проезд к ул. Ремесленная в районе здания № 19 по ул. Енисейский тракт и съезд к храму-часовне с проезда-дублера ул. Енисейский тракт.

Кроме того, на ул. Енисейский тракт с восточной стороны кладбища будет временно запрещен разворот грузовых автомобилей, а на участке ул. Енисейский тракт вдоль кладбища автомобили смогут двигаться с максимально разрешенной скоростью не более 40 км/ч.

В районе кладбища «Николаевское» для движения транспорта будет закрыт участок ул. Пролетарская, расположенный вдоль погоста.

В районе кладбища «Шинное» будет запрещено движение грузового транспорта по ул. 4-я Шинная на участке вдоль кладбища от здания № 20а.

Все ограничения будут действовать с 22:00 13 мая до 20:00 14 мая, отмечает пресс-служба мэрии.

Кроме того, с 20:00 13 мая до 20:00 14 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта:

— на ул. Грунтовая от стр. № 15б до стр. 21а/1 (кладбище «Злобинское»),

— на пр. Свободный от ул. Лесопарковая до пересечения с проездом в районе здания № 77 по пр. Свободный,

— на ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалыкское»,

— на проезде-дублере ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалыкское​»,

— на ул. 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное»,

— на ул. Базайская вдоль кладбища «Базайское»,

— на ул. Шахтеров от ул. Игарская до ул. Дудинская,

— на ул. Дудинская от здания № 12а до ул. Шахтеров.