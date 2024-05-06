В Красноярске временно изменят схемы движения и парковки в районе городских кладбищ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 13 мая, в преддверии Родительского дня, в районе кладбища «Бадалыкское» будут закрыты для транспорта несколько участков. В частности невозможно будет проехать на территорию погоста с проезда-дублера ул. Енисейский тракт, а также с ул. Енисейский тракт по направлению к ул. Ремесленная.