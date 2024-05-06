В Омске разобрали почти все билеты на матч сборной России и Беларуси

На сайте G-Drive Арене всё ещё открыта продажа билетов на хоккейный матч сборной России и Беларуси, который состоится сегодня, 6 мая. Билеты продаются от 490 рублей, но в продаже их осталось совсем немного.
Матч пройдёт в рамках турнира — «Большой тур сборной». Это серия матчей России и Беларуси, которые проходят в разных городах стран СНГ. Предыдущий матч команд состоялся в субботу, 4 мая, в Астане. Встреча завершилась уверенной победой российских хоккеистов со счётом 6:0.
Главный тренер российской сборной — Роман Ротенберг. В составе хоккеистов от «Авангарда» в матче примет участие защитник Михаил Гуляев.
В состав сборной также заявлены Семён Чистяков и Дамир Шарипзянов. Матч между Россией и Беларуси будут транслировать и на телевидении. Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!» — начало в 19:25 по омскому времени.