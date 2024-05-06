Автор сказки про Красноярск Елена Шумкина летом представит первый спектакль

— Это будет такой передвижной спектакль, зрители будут ходить за актерами. Очень интересный опыт для меня. Пьеса уже окончена, но сейчас некоторые места переделываю вместе с режиссером, чтобы было проще технически все осуществить, — отметила Шумкина.