Автор сказки про Красноярск Елена Шумкина летом представит первый спектакль

Красноярский детский писатель Елена Шумкина летом представит передвижной спектакль в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, который находится в старинном особняке Гадаловых.
Об этом она рассказала изданию «Наш Красноярский край» в ходе «Книжного фестиваля на Енисее».
— Это будет такой передвижной спектакль, зрители будут ходить за актерами. Очень интересный опыт для меня. Пьеса уже окончена, но сейчас некоторые места переделываю вместе с режиссером, чтобы было проще технически все осуществить, — отметила Шумкина.
По ее словам, организовано все будет прямо внутри музея. Для этого была написана новая пьеса, но с добавлением некоторых старых героев.
— Она будет очень лирическая. Пьеса о любви — там будет несколько линий любовных, — подчеркнула писательница.
Спектакль автор позиционирует как семейный.
Там не будет ничего, что нельзя показывать детям. Это для всей семьи, — сказала Шумкина.
Напомним, писательница стала известной благодаря детским сказкам и повестям про Красноярск. Одной из главных ее работ считается книга «Сказки о городе К.» (6+).