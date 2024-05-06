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«Горжусь и помню»: глава Красноярска рассказал в соцсетях о своем дедушке

Глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в акции «Бессмертный полк» онлайн.

Источник: Администрация Красноярска

«Мой дед Виктор Елизарьевич Логинов в 1943 году, в 16 лет, добровольно ушёл служить на тихоокеанский флот. Сразу воевать его, конечно, не допустили, а определили во Владивостоке в школу подводного плавания. После он служил на минном заградителе “Астрахань” в Советской Гавани, затем участвовал в боевых действиях советско-японской войны. В 1946 году дед был демобилизован по состоянию здоровья, в 19 лет получил вторую группу инвалидности. О войне дед рассказывал неохотно, а вот о своём любимом деле мог говорить часами. Он почти 50 лет преподавал черчение и рисование. Горжусь и помню», — написал Владислав Логинов.

Напомним, в этом году есть несколько вариантов участия в акции «Бессмертный полк». Например, красноярцы могут сделать штендер с фотографией ветерана, который затем будет транслироваться на сайте Бессмертного полка России и на страницах движения в социальных сетях. Помимо этого, организаторы акции предлагают жителям региона в День Победы сменить свой аватар в соцсетях на портрет участника Великой Отечественной войны.