«Горжусь и помню»: глава Красноярска рассказал в соцсетях о своем дедушке

«Мой дед Виктор Елизарьевич Логинов в 1943 году, в 16 лет, добровольно ушёл служить на тихоокеанский флот. Сразу воевать его, конечно, не допустили, а определили во Владивостоке в школу подводного плавания. После он служил на минном заградителе “Астрахань” в Советской Гавани, затем участвовал в боевых действиях советско-японской войны. В 1946 году дед был демобилизован по состоянию здоровья, в 19 лет получил вторую группу инвалидности. О войне дед рассказывал неохотно, а вот о своём любимом деле мог говорить часами. Он почти 50 лет преподавал черчение и рисование. Горжусь и помню», — написал Владислав Логинов.