Умер известный режиссер мультипликации из Красноярска

Как рассказали в «Музее Победы», Александр Михайлович не только стоял у истоков отечественной анимации, но и формировал неповторимый авторский стиль советского и российского анимационного искусства.

Свою творческую деятельность Александр Михайлович начинал как художник-мультипликатор с работы над знаменитым киноальманахом «Веселая карусель». Его следующая работа «Увеличительное стекло» сразу стала очень популярной, зрители целенаправленно приходили в кинотеатры на сеансы.

Вскоре Горленко продолжил мультипликационное творчество в качестве режиссера. При его участии были созданы такие мультфильмы, как: «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.