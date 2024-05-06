Умер известный режиссер мультипликации из Красноярска

Ему было 79 лет.
Как рассказали в «Музее Победы», Александр Михайлович не только стоял у истоков отечественной анимации, но и формировал неповторимый авторский стиль советского и российского анимационного искусства.
Горленко окончил Московскую центральную художественную школу, работал художником «Союзмультфильма». Затем учился на Высших режиссерских курсах во ВГИКе.
Свою творческую деятельность Александр Михайлович начинал как художник-мультипликатор с работы над знаменитым киноальманахом «Веселая карусель». Его следующая работа «Увеличительное стекло» сразу стала очень популярной, зрители целенаправленно приходили в кинотеатры на сеансы.
С середины 1990-х годов Александр Горленко занимался педагогикой — вместе с женой, художником Надеждой Михайловой, преподавал азы анимации школьникам-воспитанникам Московского кинолицея. Многие из его учеников поступили во ВГИК, где Александр Михайлович руководил кафедрой компьютерной графики и анимации.
«Классик отечественной анимации, Александр Горленко, способствовал становлению современной отечественной мультипликации, сохранению традиций известных анимационных студий, в частности, студии “Союзмульфильм”, писал сценарии к мультфильмам, активно подключался к проектам, связанным с детским творчеством. В последнее время Александр Михайлович Горленко входил в Творческий совет музыкального проекта Музея Победы “Главные детские песни”. В ноябре 2024 года он готовился отпраздновать 80-летний юбилей со всеми своими учениками, которые в разных уголках планеты продолжают дело выдающегося мастера», — сказано в некрологе.