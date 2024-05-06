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Умер известный режиссер мультипликации из Красноярска

5 мая в Москве на 79-м году ушел из жизни уроженец Красноярска, выдающийся российский режиссер и художник мультипликации, заслуженный работник культуры РФ Александр Горленко.

Источник: Reuters

Ему было 79 лет.

Как рассказали в «Музее Победы», Александр Михайлович не только стоял у истоков отечественной анимации, но и формировал неповторимый авторский стиль советского и российского анимационного искусства.

Горленко окончил Московскую центральную художественную школу, работал художником «Союзмультфильма». Затем учился на Высших режиссерских курсах во ВГИКе.

Свою творческую деятельность Александр Михайлович начинал как художник-мультипликатор с работы над знаменитым киноальманахом «Веселая карусель». Его следующая работа «Увеличительное стекло» сразу стала очень популярной, зрители целенаправленно приходили в кинотеатры на сеансы.

Вскоре Горленко продолжил мультипликационное творчество в качестве режиссера. При его участии были созданы такие мультфильмы, как: «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

С середины 1990-х годов Александр Горленко занимался педагогикой — вместе с женой, художником Надеждой Михайловой, преподавал азы анимации школьникам-воспитанникам Московского кинолицея. Многие из его учеников поступили во ВГИК, где Александр Михайлович руководил кафедрой компьютерной графики и анимации.

«Классик отечественной анимации, Александр Горленко, способствовал становлению современной отечественной мультипликации, сохранению традиций известных анимационных студий, в частности, студии “Союзмульфильм”, писал сценарии к мультфильмам, активно подключался к проектам, связанным с детским творчеством. В последнее время Александр Михайлович Горленко входил в Творческий совет музыкального проекта Музея Победы “Главные детские песни”. В ноябре 2024 года он готовился отпраздновать 80-летний юбилей со всеми своими учениками, которые в разных уголках планеты продолжают дело выдающегося мастера», — сказано в некрологе.