Игорь Кобзев провел встречу с жителями Усть-Илимска

«Сегодня мы увидели полный зал, рассчитанный более чем на триста человек. Это говорит о том, что люди видят результат работы в режиме обратной связи. Но хочу заметить, что многие вопросы должны решаться еще на уровне муниципалитета. Для этого необходимо более активно вести работу с жителями, прислушиваться к их повестке. Усть-Илимск хороший город, за ним нужно ухаживать. В следующий раз собираюсь приехать сюда летом, посмотреть дорожно-строительные работы», — сказал Игорь Кобзев.