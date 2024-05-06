Игорь Кобзев провел встречу с жителями Усть-Илимска

По информации пресс-службы главы региона, это шестой визит Игоря Кобзева в северный город. Также в мероприятии участвовали министры регионального Правительства, которые доложили о ситуации по своим направлениям. Основные вопросы, о которых шла речь, — дорожное строительство, ремонт и оснащение медицинских объектов, школ, порядок в сфере коммунальной инфраструктуры.
«На таких встречах интересно узнать, что ждет наш город, что скажут представители администрации, Губернатор. Важно, что на встречах присутствуют министры, которые подробно докладывают о ситуации с своей сфере деятельности, могут ответить на острые вопросы», — сказала участница встречи Олеся Васильева.
«Уважаю нашего Губернатора. Он ответственный руководитель, интересуется, чем живет город, принимает решения. Важно, что такие встречи проходят, люди могут напрямую задать вопросы первым лицам», — отметила житель Усть-Илимска Тамара Жданова.
«Сегодня мы увидели полный зал, рассчитанный более чем на триста человек. Это говорит о том, что люди видят результат работы в режиме обратной связи. Но хочу заметить, что многие вопросы должны решаться еще на уровне муниципалитета. Для этого необходимо более активно вести работу с жителями, прислушиваться к их повестке. Усть-Илимск хороший город, за ним нужно ухаживать. В следующий раз собираюсь приехать сюда летом, посмотреть дорожно-строительные работы», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор вручил благодарственные письма участникам специальной военной операции, а также активным жителям Усть-Илимска.