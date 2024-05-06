В Красноярске отменили закрытие Караульной пещеры для туристов. Об этом сообщили в соцсетях «Пещера Караульная».
«1 июня пещера-музей не закроется и продолжит радовать своих гостей! Возможно, что будут некие неудобства для гостей. Заранее приносим свои извинения. Наша команда активно работает над сохранением проекта. Мы верим в лучшее!», — говорится в сообщении.
Руководитель проекта Игорь Бурмак рассказал «7 каналу Красноярск», что подготовка к сносу инфраструктурных объектов продолжается. Он не загадывает, что будет после, предупреждая, что возможно гостям негде будет укрыться от непогоды или отдохнуть.
Напомним, что о грядущем закрытии Караульной пещеры для туристов стало известно в середине апреля. Объект планировался к закрытию на 1 июня.
Ранее сообщалось о закрытии Диких скал на Красноярских столбах. Запрет на посещение был введён с 15 апреля на неопределённый срок.