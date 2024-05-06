В Красноярске отменили закрытие Караульной пещеры для туристов

«1 июня пещера-музей не закроется и продолжит радовать своих гостей! Возможно, что будут некие неудобства для гостей. Заранее приносим свои извинения. Наша команда активно работает над сохранением проекта. Мы верим в лучшее!», — говорится в сообщении.