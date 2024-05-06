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В Красноярске отменили закрытие Караульной пещеры для туристов

Пещеру должны были закрыть для посещения 1 июня, но пока маршрут продолжит работать.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске отменили закрытие Караульной пещеры для туристов. Об этом сообщили в соцсетях «Пещера Караульная».

«1 июня пещера-музей не закроется и продолжит радовать своих гостей! Возможно, что будут некие неудобства для гостей. Заранее приносим свои извинения. Наша команда активно работает над сохранением проекта. Мы верим в лучшее!», — говорится в сообщении.

Руководитель проекта Игорь Бурмак рассказал «7 каналу Красноярск», что подготовка к сносу инфраструктурных объектов продолжается. Он не загадывает, что будет после, предупреждая, что возможно гостям негде будет укрыться от непогоды или отдохнуть.

Он выразил надежду на то, что губернатор Михаил Котюков обратит внимание на ситуацию и сделает выбор в пользу развития бизнеса, а не бесплатного туризма за счёт бюджета.

Напомним, что о грядущем закрытии Караульной пещеры для туристов стало известно в середине апреля. Объект планировался к закрытию на 1 июня.

Ранее сообщалось о закрытии Диких скал на Красноярских столбах. Запрет на посещение был введён с 15 апреля на неопределённый срок.

туризм и отдых