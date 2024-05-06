Начинается вторая подряд короткая рабочая неделя — из трех дней

Всего в мае 31 день, 20 из них рабочих, 11 — выходных и праздничных. В общем случае (при пятидневной рабочей неделе) работодатель обязан выплачивать оклад в полном размере вне зависимости от количества рабочих и праздничных дней в месяце. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Второй вариант (с согласия работника) — выходной в любой другой день. Брать отпуск, совпадающий с государственными праздниками, может быть не совсем выгодно. По Трудовому кодексу они не включаются в дни отпуска и не оплачиваются. То есть, при совмещении отпуска и праздничных дней получится отдохнуть больше, но зато отпускных придет меньше.