Начинается вторая подряд короткая рабочая неделя — из трех дней

Начинается вторая подряд короткая рабочая неделя, на этот раз из трех дней -следом День Победы и еще три выходных после него, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, на прошлой неделе россияне отдыхали с понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая.
Начавшаяся рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
Всего в мае 31 день, 20 из них рабочих, 11 — выходных и праздничных. В общем случае (при пятидневной рабочей неделе) работодатель обязан выплачивать оклад в полном размере вне зависимости от количества рабочих и праздничных дней в месяце. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Второй вариант (с согласия работника) — выходной в любой другой день. Брать отпуск, совпадающий с государственными праздниками, может быть не совсем выгодно. По Трудовому кодексу они не включаются в дни отпуска и не оплачиваются. То есть, при совмещении отпуска и праздничных дней получится отдохнуть больше, но зато отпускных придет меньше.
Следующая короткая неделя ожидает россиян уже в июне — среда 12 июня будет выходным днем. Также в ноябре запланирована шестидневная рабочая неделя (суббота 2 ноября будет рабочей), а следующая за ней неделя будет короткой, так как понедельник 4 ноября будет выходным.
Кроме того, в декабре россиян также ждет шестидневная рабочая неделя — 28 декабря будет рабочим днем.