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На окраине Омска бесхозные собаки загрызли козу

Житель микрорайона Николаевка пожаловался в соцсетях на агрессивных собак.

По его словам бесхозных псов начали привозить в посёлок прошлой осенью.

Животные кидаются на велосипеды и даже на машины.

«Детей страшно на улицу выпускать! Но сегодня негодованию нет предела! Собаки напали и ЗАГРЫЗЛИ нашу козу! Кто будет нести ответственность за бездомных собак? Зачем они нужны в нашем посёлке? Пусть зоозащитники забирают их себе! P. S. У нас 4 собаки, мы их любим, кормим и следим за ними. Фото загрызенной козы прикреплять не буду, зрелище не для слабонервных», — говорится в посте.

В пресс-службе администрации Омска сообщили, что отлов безнадзорных животных носит заявительный характер. Нужно обратиться в КТОС или управляющую компанию по месту нахождения таких животных.

Про агрессивных животных можно сообщить, позвонит в единую диспетчерскую службу города: 78−78−78.

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