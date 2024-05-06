На окраине Омска бесхозные собаки загрызли козу

«Детей страшно на улицу выпускать! Но сегодня негодованию нет предела! Собаки напали и ЗАГРЫЗЛИ нашу козу! Кто будет нести ответственность за бездомных собак? Зачем они нужны в нашем посёлке? Пусть зоозащитники забирают их себе! P. S. У нас 4 собаки, мы их любим, кормим и следим за ними. Фото загрызенной козы прикреплять не буду, зрелище не для слабонервных», — говорится в посте.