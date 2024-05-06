На окраине Омска бесхозные собаки загрызли козу

По его словам бесхозных псов начали привозить в посёлок прошлой осенью.
Животные кидаются на велосипеды и даже на машины.
«Детей страшно на улицу выпускать! Но сегодня негодованию нет предела! Собаки напали и ЗАГРЫЗЛИ нашу козу! Кто будет нести ответственность за бездомных собак? Зачем они нужны в нашем посёлке? Пусть зоозащитники забирают их себе!
В пресс-службе администрации Омска сообщили, что отлов безнадзорных животных носит заявительный характер. Нужно обратиться в КТОС или управляющую компанию по месту нахождения таких животных.
Про агрессивных животных можно сообщить, позвонит в единую диспетчерскую службу города: 78−78−78.