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В Красноярском крае определили лучших врачей и медсестер

В министерстве здравоохранения Красноярского края подвели итоги конкурса лучших врачей и медработников.

Источник: Freepik

Всего в конкурсах приняли участие 70 работников из 36 медицинских организаций Красноярского края, в том числе 30 врачей и 40 специалистов со средним медицинским образованием.

По итогам профессионального конкурса «Лучший врач Красноярского края» победителями признаны:

  • в номинации «Лучший педиатр» Ирина Фрейман — заведующая консультативно-диагностической детской поликлиникой — врач-педиатр краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства»;
  • в номинации «Лучший участковый педиатр» Елена Тарасевич — врач-педиатр участковый поликлиники № 4;
  • в номинации «Лучший участковый терапевт» Анна Добровидова — врач-терапевт «Красноярской межрайонной больницы № 3»;
  • в номинации «Лучший акушер-гинеколог» Дмитрий Курсков — заведующий акушерским отделением № 1 Центра охраны материнства и детства.
  • в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» Николай Попандопуло — заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 5 Центра охраны материнства и детства;
  • в номинации «Лучший стоматолог» Елена Бауэр— врач-стоматолог Красноярской стоматологии № 1;
  • в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» Людмила Лаптева — врач скорой «Красноярской станции скорой медицинской помощи»;;
  • в номинации «Лучший хирург» Давид Чубко — заведующий детским хирургическим отделением Центра охраны материнства и детства.

В специальной номинации победила Зоя Колот — заведующая наркологическим реабилитационным центром краевого наркодиспансера № 1.

По итогам профессионального конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края» победителями признаны:

  • в номинации «Лучший фельдшер» Виктория Флейшман — фельдшер скорой медицинской помощи в составе группы анестезиологии-реанимации подстанции № 1 «Красноярской станции скорой медицинской помощи»;;
  • в номинации «Лучший акушер» Оксана Гусарова — акушерка «Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства»;
  • в номинации «Лучшая медицинская сестра» Наталья Комарова — медицинская сестра краевой больницы;
  • в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» Галина Федорова — медицинская сестра городской детской поликлиники № 2;
  • в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» Оксана Акудович — старшая медицинская сестра неврологического отделения БСМП;
  • в номинации «Лучший лаборант» Светлана Григораш — фельдшер-лаборант поликлиники № 1 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская городская детская больница № 8».

Победители краевых конкурсов получат единовременное денежное поощрение, вручение заслуженной награды и торжественное поздравление состоятся в День медицинского работника.

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