В Омске стая гончих собак держит в страхе всю улицу

В паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали анонимную жалобу на собак, которые обитают в частном секторе на улице 13-я Линия. Животные принадлежат одному из местных жителей.
«У соседа пять гончих собак, здоровых таких. Он выпускает их на улицу. Они две недели назад загрызли нашу собаку, она умерла. Уже у всех соседей кошек подрали, вчера у соседей сожрали кур. Причём они пролазят под воротами в ограду, забегают на огород», — сообщается в посте.
Автор жалобы рассказала, что боится отпускать детей на улицу, так как собаки могут прибежать в любой момент. В магазин местные жители ходят с палками, чтобы в случае нападения иметь возможность обороняться.
На претензии соседей владелец собак не реагируют, а участковый, к которому обращались омичи, посоветовал им пристрелить чужих собак.