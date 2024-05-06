Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске стая гончих собак держит в страхе всю улицу

Собаки принадлежат одному из местных жителей.

Источник: Om1.ru

В паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали анонимную жалобу на собак, которые обитают в частном секторе на улице 13-я Линия. Животные принадлежат одному из местных жителей.

«У соседа пять гончих собак, здоровых таких. Он выпускает их на улицу. Они две недели назад загрызли нашу собаку, она умерла. Уже у всех соседей кошек подрали, вчера у соседей сожрали кур. Причём они пролазят под воротами в ограду, забегают на огород», — сообщается в посте.

Автор жалобы рассказала, что боится отпускать детей на улицу, так как собаки могут прибежать в любой момент. В магазин местные жители ходят с палками, чтобы в случае нападения иметь возможность обороняться.

На претензии соседей владелец собак не реагируют, а участковый, к которому обращались омичи, посоветовал им пристрелить чужих собак.

здоровье