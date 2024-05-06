В Омске стая гончих собак держит в страхе всю улицу

«У соседа пять гончих собак, здоровых таких. Он выпускает их на улицу. Они две недели назад загрызли нашу собаку, она умерла. Уже у всех соседей кошек подрали, вчера у соседей сожрали кур. Причём они пролазят под воротами в ограду, забегают на огород», — сообщается в посте.