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Порывы ветра в Челябинской области днем 6 мая будут достигать 20 м/с

В середине недели случится кратковременное потепление: в среду до плюс 21.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Порывы ветра в Челябинской области днем 6 мая будут достигать 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что при переменной облачности сегодня небольшие дожди пройдут лишь местами. Столбики термометров покажут плюс 9−14, в горах — максимум 4−9 выше нуля.

«Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, отдельные порывы до 20 м/c», — говорят синоптики.

В Челябинске в понедельник преимущественно без осадков, плюс 11−13, порывы до 19 м/с. В семь утра в центре города плюс 1, влажность 61%, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что составляет норму.

В середине недели потепление выйдет на пик. В среду, 8 мая, днем столбики термометров дотянутся до плюс 21, затем случится существенный откат — 9 мая всего плюс 15, 10 и 11 мая — плюс 11−13, 12 мая вновь тепло — плюс 18 градусов.