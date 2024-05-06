Порывы ветра в Челябинской области днем 6 мая будут достигать 20 м/с

Порывы ветра в Челябинской области днем 6 мая будут достигать 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что при переменной облачности сегодня небольшие дожди пройдут лишь местами. Столбики термометров покажут плюс 9−14, в горах — максимум 4−9 выше нуля.
«Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, отдельные порывы до 20 м/c», — говорят синоптики.
В Челябинске в понедельник преимущественно без осадков, плюс 11−13, порывы до 19 м/с. В семь утра в центре города плюс 1, влажность 61%, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что составляет норму.
В середине недели потепление выйдет на пик. В среду, 8 мая, днем столбики термометров дотянутся до плюс 21, затем случится существенный откат — 9 мая всего плюс 15, 10 и 11 мая — плюс 11−13, 12 мая вновь тепло — плюс 18 градусов.