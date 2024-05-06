Расчеты РСЗО «Град» в зоне СВО присоединились к акции «Бессмертный полк»

«Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции “Бессмертный полк” в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.
Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель.
«После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, уничтожив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на дистанции более 18 километров», — добавили в оборонном ведомстве.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.