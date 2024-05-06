Расчеты РСЗО «Град» в зоне СВО присоединились к акции «Бессмертный полк»

Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель.