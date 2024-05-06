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6 мая закроют сквозное движение на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове

Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

6 мая с 22 часов до 7 мая, 6 часов, в Кемерове закроют автомобильное сквозное движение в обоих направлениях на участке ул. Сибиряков-Гвардейцев рядом с пересечением с ул. Соборной. Это связано со строительством инженерных коммуникаций в рамках комплексного развития территории.

Так, нельзя будет проехать от Пионерского бульвара до ул. Соборной, повернуть налево с Соборной на Сибиряки и повернуть направо с Тимирязева на Сибиряки.

Также мы писали, что с 19 до 21 на площади Советов пройдёт вторая репетиция торжественного марша, из-за чего введут ограничения на проезд и парковку.