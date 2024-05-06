Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС в Омской области наращивает защитную насыпь

Насыпь не пустит воду к домам.

Источник: МЧС РФ

ГУ МЧС России по Омской области в Telegram-канале сообщило о возведении защитной насыпи в Усть-Ишимском районе.

Чтобы не допустить воду к жилым домам сотрудники МЧС создают насыпь из мешков с песком. Спасателям активно помогали местные жители и волонтёры. Насыпь создавали несколько дней с привлечением техники.

Ранее мы сообщали, что Усть-Ишимский район остаётся в зоне риска из-за возможности весеннего паводка. Уровень воды в реке Ишим, впадающей в Иртыш, продолжает расти. В райцентре уже развёрнуты пункты временного размещения на 400 человек.

МЧС