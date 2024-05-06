МЧС в Омской области наращивает защитную насыпь

Ранее мы сообщали, что Усть-Ишимский район остаётся в зоне риска из-за возможности весеннего паводка. Уровень воды в реке Ишим, впадающей в Иртыш, продолжает расти. В райцентре уже развёрнуты пункты временного размещения на 400 человек.