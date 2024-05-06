МЧС в Омской области наращивает защитную насыпь

ГУ МЧС России по Омской области в Telegram-канале сообщило о возведении защитной насыпи в Усть-Ишимском районе.
Чтобы не допустить воду к жилым домам сотрудники МЧС создают насыпь из мешков с песком. Спасателям активно помогали местные жители и волонтёры. Насыпь создавали несколько дней с привлечением техники.
Ранее мы сообщали, что Усть-Ишимский район остаётся в зоне риска из-за возможности весеннего паводка. Уровень воды в реке Ишим, впадающей в Иртыш, продолжает расти. В райцентре уже развёрнуты пункты временного размещения на 400 человек.