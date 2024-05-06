Незаконно осужденному пенсионеру из Башкирии компенсировали 6 млн

Фатхуллу Исхакова задержали в деревне Большие Каркалы Миякинского района еще в 1959 году по подозрению в покушении на тройное убийство. Следствие утверждало, что он пытался зарубить трех женщин топором. Деревенский парень стал жертвой оговора и его приговорили к 15 годам лишения свободы, но он отсидел 13 лет.