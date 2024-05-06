Незаконно осужденному пенсионеру из Башкирии компенсировали 6 млн

Шестой кассационный суд Самары постановил выплатить шесть миллионов рублей в качестве компенсации 86-летнему Фатхулле Исхакову, который 13 лет отсидел за покушение на убийство, которого не совершал. Согласно закону, г-н Исхаков получил право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда.
Пожилой человек оценил свои страдания в 450 млн рублей, но в Верховном суде Башкирии посчитали, что за все переживания старику будет достаточно двух млн деревянных. В самарском суде эту сумму подняли до шести миллионов рублей. Снизить сумму выплат просили представители минфина России, обязанного компенсировать мужчине моральный вред за незаконное уголовное преследование.
Фатхуллу Исхакова задержали в деревне Большие Каркалы Миякинского района еще в 1959 году по подозрению в покушении на тройное убийство. Следствие утверждало, что он пытался зарубить трех женщин топором. Деревенский парень стал жертвой оговора и его приговорили к 15 годам лишения свободы, но он отсидел 13 лет.
Правда открылась только в 2012 году. Тогда с явкой с повинной в полицию пришел настоящий преступник, которого под старость лет замучила совесть. Невиновность пенсионера в мае 2023 года подтвердил Конституционный суд РФ, полностью оправдав незаконно осужденного. Так, г-ну Исхакову удалось добиться реабилитации спустя 65 лет.
Как сообщил адвокат мужчины Виталий Буркин, защита намерена вновь обжаловать решение суда, посчитав сумму в шесть млн рублей «оскорбительной» для пожилого человека, который более полувека пытался восстановить свое честное имя. За годы, проведенные в колонии, от него ушла супруга и скончались родители, а здоровье самого сидельца серьезно пошатнулось.