Православные продолжают отмечать Пасху — наступило самое радостное время в году, Светлая седмица, в этом году она выпадает на
Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми Царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай. Поэтому верующие могут наблюдать все происходящие внутри таинства.
Празднование Пасхи продлится 40 дней — вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 13 июня. Православные христиане будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе», храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.
Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — праздником, который всегда был на Руси самым популярным днем для заключения брачных союзов.
В некоторых храмах в знак особой божественной радости по окончании службы разрешают ударять в колокола всем желающим.
На Светлой седмице нельзя не только поститься, но и вообще грустить. Поэтому устав отменяет, например, земные поклоны, символизирующие покаяние перед Богом.
Нельзя и поминать усопших, обычай ходить в этот день на кладбище Церковь не одобряет.
Среди народных традиций выделим, например, такую: в первый день было принято ходить к родным и близким, обмениваться куличами, крашеными яйцами, самим накрывать на стол и принимать гостей.
А еще в народе верили, что если окатить друг друга водой, можно смыть все грехи и обиды, поэтому этот день иначе называется Поливальный понедельник.
Во вторник — Купальницу — тех, кто не пришел или опоздал на утреннюю службу, обливали водой, так как считалось, что иначе их семье грозят неудачи и болезни.
В среду во дворах водили хороводы. Выходить на поле в течение всей Пасхальной седмицы считалось плохой приметой. Осмелившемуся грозила «кара с небес», причем буквально: град побьет весь урожай. Отсюда и название дня — Градовая среда.
В четверг все пугали друг друга страшными историями. Этот день называли Навьей Пасхой, когда неупокоенные души мертвецов бродят по улицам. Поэтому селяне от греха подальше старались сидеть дома.
На следующий день — Прощеный — все мирились. В пятницу по церковному уставу принято совершать молебен с освящением воды.
Завершалась Светлая седмица тоже в церкви. Там раздавали артос — специальный пасхальный хлеб. Все неделю он стоит на специальном постаменте перед алтарем. Традиция существует по сей день. Священники рекомендуют употреблять артос строго натощак со святой водой.