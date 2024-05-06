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Православные продолжают отмечать Пасху: наступило самое радостное время в году

Празднование Пасхи продлится 40 дней — вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 13 июня.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Православные продолжают отмечать Пасху — наступило самое радостное время в году, Светлая седмица, в этом году она выпадает на 6—12 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми Царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай. Поэтому верующие могут наблюдать все происходящие внутри таинства.

Празднование Пасхи продлится 40 дней — вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 13 июня. Православные христиане будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе», храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — праздником, который всегда был на Руси самым популярным днем для заключения брачных союзов.

В некоторых храмах в знак особой божественной радости по окончании службы разрешают ударять в колокола всем желающим.

На Светлой седмице нельзя не только поститься, но и вообще грустить. Поэтому устав отменяет, например, земные поклоны, символизирующие покаяние перед Богом.

Нельзя и поминать усопших, обычай ходить в этот день на кладбище Церковь не одобряет.

Среди народных традиций выделим, например, такую: в первый день было принято ходить к родным и близким, обмениваться куличами, крашеными яйцами, самим накрывать на стол и принимать гостей.

А еще в народе верили, что если окатить друг друга водой, можно смыть все грехи и обиды, поэтому этот день иначе называется Поливальный понедельник.

Во вторник — Купальницу — тех, кто не пришел или опоздал на утреннюю службу, обливали водой, так как считалось, что иначе их семье грозят неудачи и болезни.

В среду во дворах водили хороводы. Выходить на поле в течение всей Пасхальной седмицы считалось плохой приметой. Осмелившемуся грозила «кара с небес», причем буквально: град побьет весь урожай. Отсюда и название дня — Градовая среда.

В четверг все пугали друг друга страшными историями. Этот день называли Навьей Пасхой, когда неупокоенные души мертвецов бродят по улицам. Поэтому селяне от греха подальше старались сидеть дома.

На следующий день — Прощеный — все мирились. В пятницу по церковному уставу принято совершать молебен с освящением воды.

Завершалась Светлая седмица тоже в церкви. Там раздавали артос — специальный пасхальный хлеб. Все неделю он стоит на специальном постаменте перед алтарем. Традиция существует по сей день. Священники рекомендуют употреблять артос строго натощак со святой водой.