Театр для всех. На кемеровской сцене драмы выступили люди с ОВЗ

1 и 2 мая в Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского состоялась премьера спектакля «Генеральный прогон в любительском театре» по пьесе кузбасского драматурга Эрнста Горьковского. В ней поучаствовали три человека с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), которые сыграли ключевую роль второго плана.
Равные возможности.
Руководитель Фонда поддержки людей с ОВЗ «Лабиринт 42» Никита Асеев рассказал, что Эрнст Горьковский предложил в прошлом году поучаствовать фонду в постановке инклюзивного спектакля по его пьесе. Помимо профессиональных артистов, в показе должны были быть задействованы артисты-любители с инвалидностью.
«Мы решили попробовать, получили субсидию от Министерства социальной защиты Кузбасса и начали работать. Основой для спектакля была выбрана пьеса, созданная в жанре сатирической комедии. Восемь подающих надежды артистов “из народа” разыгрывают на сцене историю о людях тонкой душевной организации и раскрывают всю правду о закулисных интригах», — говорит Никита.
И хоть инклюзивная театральная форма уже существует, она не сильно распространена. Создатели считают, что проект расширит возможности инвалидов и лиц с ОВЗ в реализации творческих способностей, их реабилитации и в получении культурных благ.
«Проект имеет огромное социальное значение не только для тех, кто будет работать вместе со звёздами кузбасской сцены (их число весьма ограничено), но и для всех инвалидов региона как уникальный пример вовлечения в театральный мир и как доказательство равных возможностей для всех», — говорит сам драматург Эрнст.
Зал аплодировал стоя.
У артистов с инвалидностью была одна роль на всех: они играли сына или дочь хозяина особняка. Перед тем, как выйти на сцену, пусть и с небольшими диалогами, осенью они прошли специальный кастинг, а после — обучение. На протяжении девяти месяцев у кемеровчан были индивидуальные репетиции, где им рассказывали подробнее про персонажа, которого им предстояло играть, выстраивали его логику. Устраивали читки, мерили костюмы и по необходимости корректировали текст.
«Я давно хотела попробовать себя в какой-нибудь роли, выступить. Когда появилась возможность, согласилась и каждый раз с удовольствием ждала репетиции. Было очень интересно узнавать что-то новое. После спектакля я осталась очень довольна и, конечно, хотела бы сыграть ещё. Все ребята мне помогали, подсказывали и поддерживали», — говорит Ольга Чикурова, страдающая энцефалитом с раннего возраста и передвигающаяся на коляске.
Дворник с врождённым пороком сердца Павел Некрасов тоже остался доволен своим выступлением —зал аплодировал стоя.
«Пригласили, и я решил поучаствовать в постановке. Мне нравится театр. Мы с ребятами раньше выступали в театральной студии. Нас научили, как правильно вести себя на сцене, не волноваться и не бояться, что в зале будет сидеть много народу», — говорит мужчина.
Возможно, подобная форма инклюзивного театра найдёт своё продолжение в других пьесах или на других сценах. Однако можно и даже нужно, по мнению Никиты Асеева, брать в такие проекты несколько человек с ограниченными возможностями здоровья и подбирать конкретно под них литературный материал: «Нужно ребят с ОВЗ делать главными героями, чтобы всё внимание, сопереживание и драматургические перипетии были нацелены на раскрытие этих конкретных людей, их личные чувства и их персонажей».