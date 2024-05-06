Театр для всех. На кемеровской сцене драмы выступили люди с ОВЗ

Возможно, подобная форма инклюзивного театра найдёт своё продолжение в других пьесах или на других сценах. Однако можно и даже нужно, по мнению Никиты Асеева, брать в такие проекты несколько человек с ограниченными возможностями здоровья и подбирать конкретно под них литературный материал: «Нужно ребят с ОВЗ делать главными героями, чтобы всё внимание, сопереживание и драматургические перипетии были нацелены на раскрытие этих конкретных людей, их личные чувства и их персонажей».