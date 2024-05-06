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Новая рабочая неделя в Башкирии продлится всего три дня

Новая рабочая неделя в Башкирии продлится всего три дня.

Источник: Башинформ

Новая рабочая неделя в Башкирии продлится всего три дня. Жителей республики ждут четырехдневные каникулы в честь празднования Дня Победы — с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье). 8 мая — рабочий день, но на час короче, так как это предпраздничный день.

Столь длинными майские праздники стали возможными благодаря переносу праздничного дня с 6 января на 10 мая.

Как информировал «Башинформ», сего в мае этого года будет 11 нерабочих дней. Из них восемь приходятся на выходные субботу и воскресенье, еще три — на праздничные дни.

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