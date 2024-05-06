Новая рабочая неделя в Башкирии продлится всего три дня. Жителей республики ждут четырехдневные каникулы в честь празднования Дня Победы — с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье). 8 мая — рабочий день, но на час короче, так как это предпраздничный день.