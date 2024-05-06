Байкал вышел в лидеры среди популярных туристических направлений в России

Опрос по теме отношения жителей России к внутреннему туризму провел Координационный центр Правительства РФ. В исследовании приняло участие свыше 2 тысяч респондентов. Комментируя результаты опроса, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в текущем году турпоток в регион может возрасти до 2 млн человек. «Желающих побывать на Байкале с каждым годом становится все больше. Совместно с Республикой Бурятия мы представили Президенту России Владимиру Путину проект “Волшебный Байкал”. Со стороны Иркутской области в него вошли две локации: Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа “Ворота Байкала” и туристская территория “Байкальская слобода” в районе Тальцов.