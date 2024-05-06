Байкал вышел в лидеры среди популярных туристических направлений в России

Иркутская область, НИА-Байкал — Самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).
Опрос по теме отношения жителей России к внутреннему туризму провел Координационный центр Правительства РФ. В исследовании приняло участие свыше 2 тысяч респондентов. Комментируя результаты опроса, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в текущем году турпоток в регион может возрасти до 2 млн человек. «Желающих побывать на Байкале с каждым годом становится все больше. Совместно с Республикой Бурятия мы представили Президенту России Владимиру Путину проект “Волшебный Байкал”. Со стороны Иркутской области в него вошли две локации: Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа “Ворота Байкала” и туристская территория “Байкальская слобода” в районе Тальцов.
«Волшебный Байкал», который будет реализован в рамках всероссийского проекта «Пять морей и озеро Байкал», входящего в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», позволит создать современную туристическую инфраструктуру и привлечь еще большее число туристов", — сказал Игорь Кобзев.
Опрос Координационного центра Правительства РФ также показал, что реализованные программы и меры поддержки оказывают позитивное влияние на спрос на путешествия. Так, 65% респондентов планируют провести отпуск в поездках по России. При этом 52% предпочли бы отдых на море, также в топе — путешествия с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), посещение природных парков (34%).
В пятерку по разновидностям форматов вошли автотуризм, поездки в сельскую местность. Самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%), далее следуют поезд (48%) и самолет (34%), отмечает пресс-служба областного Правительства.