В Екатеринбурге рок-фестиваль перенесли на 2025 год

В Екатеринбурге рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесен на 2025 год. Мероприятие должно было состояться
— Фестиваль «Кардиограмма» переносится на 2025 год! В современных реалиях, мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны, — комментирует ситуацию группа фестиваля во «ВКонтакте».
В сообществе добавили, что билеты останутся действительными на 2025 год. Информация о датах и площадке, на которые переносится фестиваль, будет опубликована в социальных сетях и на сайте мероприятия.
Ранее проведение рок-фестиваля «Кардиограмма» перенесли с площадки «Екатеринбург Арены» в «МТС Live Холл».