В Екатеринбурге рок-фестиваль перенесли на 2025 год

— Фестиваль «Кардиограмма» переносится на 2025 год! В современных реалиях, мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны, — комментирует ситуацию группа фестиваля во «ВКонтакте».