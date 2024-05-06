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В Екатеринбурге рок-фестиваль перенесли на 2025 год

Перенесенный фестиваль «Кардиограмма» должен был состояться в июне 2024 года.

В Екатеринбурге рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесен на 2025 год. Мероприятие должно было состояться 8—9 июня 2024 года на площадке «МТС Live Холл».

— Фестиваль «Кардиограмма» переносится на 2025 год! В современных реалиях, мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны, — комментирует ситуацию группа фестиваля во «ВКонтакте».

В сообществе добавили, что билеты останутся действительными на 2025 год. Информация о датах и площадке, на которые переносится фестиваль, будет опубликована в социальных сетях и на сайте мероприятия.

Ранее проведение рок-фестиваля «Кардиограмма» перенесли с площадки «Екатеринбург Арены» в «МТС Live Холл».

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