В центре Хабаровска на 40 дней перекроют движение по одной из улиц

Хабаровчан и гостей краевой столицы предупредили о масштабном перекрытии движения на одной из главных в городе улице Ленина. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» заявил директор городских теплосетей Вячеслав Аронович, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Будет перекрываться улица Ленина на пересечении с улицей Калинина в районе Гидрометеоцентра, — сказал директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович. — Город развивается. Строятся новые дома. Возникла необходимость в увеличении диаметра теплотрассы. Там будет проводиться строительство полупроходного бетонного канала. Перекрёсток будет закрыт до 40 дней. Мы, конечно, постараемся уложиться в более сжатые сроки. Но есть определённая технология строительства, существует фактор погоды.
Когда именно будет перекрываться улица Ленина, станет ясно по мере выполнения подрядными организациями работ на других объектах. Предварительная информация появится после майских праздников.
Напомним, в этом сезоне в Хабаровске предстоит реконструировать больше 10 километров теплосетей. Работы на многих участках также будут сопряжены с неудобствами для автомобилистов и пешеходов.
Реконструкции также подлежит часть трубопровода ТМ-17. В границах улицы Монтажной и переулка Наречного заменят 516 метров сетей, а от Владивостокского шоссе до дома № 112 по улице Автобусной — 1 412 метров коммуникаций.
Самая большая реконструкция теплотрассы пройдёт на ТМ-18 — там новые трубы большего диаметра уложат на четырёх участках общей протяжённостью 560 метров. Работы будут вестись на улицах Гамарника, 43 «Б», Калараша, 32 «А», Юности, 2/1 и на 65-летия Победы, ⅙.
Также четыре участка ТМ-32 реконструируют на улицах Воронежской, Железнодорожной, Войкова и вдоль Герасимова и Серышева. Автомобилистов просят отнестись к временным перекрытиям движения с пониманием. Город должен подготовиться к предстоящему отопительному сезону.
В прошлом году в Хабаровске к началу отопительного сезона заменили больше семи километров подземных трубопроводов. На необходимые работы потратили тогда порядка 800 миллионов рублей. В связи с благоприятными погодными условиями ремонтная кампания была завершена досрочно.