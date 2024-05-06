В центре Хабаровска на 40 дней перекроют движение по одной из улиц

— Будет перекрываться улица Ленина на пересечении с улицей Калинина в районе Гидрометеоцентра, — сказал директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович. — Город развивается. Строятся новые дома. Возникла необходимость в увеличении диаметра теплотрассы. Там будет проводиться строительство полупроходного бетонного канала. Перекрёсток будет закрыт до 40 дней. Мы, конечно, постараемся уложиться в более сжатые сроки. Но есть определённая технология строительства, существует фактор погоды.