9 мая в Хабаровске удобные маршруты обеспечат жителям комфорт передвижения

В Хабаровске 9 мая, в день 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, после окончания праздничного салюта, городской транспорт будет работать до 23:30, сообщает пресс-служба администрации города.
Направления маршрутов по мере наполнения салонов общественного транспорта:
— от Комсомольской площади по троллейбусному маршруту № 1, автобусным маршрутам № 14, 19, 82;
— от остановочного пункта «Академия физкультуры» по маршрутам № 1С, 71;
— от остановочного пункта «Гостиница “Амур” по маршруту № 8;
— от остановочного пункта "Ул. Калинина (ул. Серышева) по маршруту № 10;
— от остановочного пункта «Площадь им. Ленина» по маршруту № 21;
— от остановочного пункта «Управление ДВЖД» по маршруту № 23;
— от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» по маршруту № 25;
— от остановочного пункта «Речной вокзал» по маршруту № 33;
— от остановочного пункта «Краевая научная библиотека» по маршрутам № 34, 56, 83П;
— от остановочного пункта «Главпочтамт» по маршруту № 58;
— от остановочного пункта «Театр Драмы» по маршруту № 73.
Кроме того, будет продлена работа маршрутов № 1 Л, 8, 23, 29П, трамвайного маршрута № 1, троллейбусного маршрута № 1.
Если вам потребуется получить дополнительную информацию о работе маршрутов, вы можете обратиться к диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.