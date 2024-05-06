Соревнования по спортивной рыбалке «Камбалейла-2024» пройдут 18 мая

В Шкотовском районе Приморья 18 мая пройдет четвертый фестиваль «Камбалейла-2024» (6+), центральной частью мероприятия станут соревнования рыбаков-любителей. Кроме рыбной ловли, программа фестиваля включает конкурсы, выступления творческих коллективов, приготовление ухи и другие гастрономические мастер-классы, сообщает ИА PrimaMedia.
Фестиваль «Камбалейла-2024» объединяет любителей рыбной ловли со многих районов Приморского края. Традиционно, с 2021 года, праздничные мероприятия проходят в поселке Подъяпольское Шкотовского муниципального округа Приморья.
По условиям соревнований, участники уходят на лодках в бухту к месту рыбалки и возвращаются к намеченному времени с уловом. К участию в соревнованиях допускаются только совершеннолетние люди. Главный приз соревнований — лодка с мотором.
«У нас можно применять только разрешенные орудия лова, нельзя употреблять алкоголь и приветствуется, если рыбак, поймав добычу, затем отпустит ее в море», — отметил председатель Коллегии спортивных судей Федерации рыболовного спорта Приморского края Владимир Колесников.
Пока рыбаки будут бороться за улов, для гостей фестиваля «Камбалейла-2024» на берегу будут выступать творческие коллективы, проводиться семейные конкурсы, гастрономические мастер-классы и вариться дальневосточная уха.
«Рыболовный спорт — один из самых популярных в Приморье. В мае у нас начинается летняя рыбалка, и люди ждут открытия нового сезона. Май — это месяц приморской камбалы, и поэтому этот сезон мы открываем фестивалем “Камбалейла-2024”. Мы даем людям возможность соревноваться в начале сезона, когда весна в самом разгаре, лето впереди и настроение хорошее. Этот фестиваль выступает одним из серии ежегодных рыболовных соревнований, организуемых в крае, при поддержке партнера “Порт Вера”, — сказал президент Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев.
«Сегодня много людей разных возрастов стремятся к здоровому образу жизни, физической культуре и гармоничным отношениям с природой. Соревнования по рыболовному спорту помогают реализовать эти устремления. Наша компания поддерживает развитие спорта в регионе, и мы рады, что “Камбалейла” стала неотъемлемой частью спортивных событий Приморского края», — прокомментировал генеральный директор ООО «Порт “Вера” Евгений Диев.
Организаторами соревнований и фестиваля «Камбалейла-2024» выступили: правительство Приморского края, администрация Шкотовского района, Федерация рыболовного спорта Приморского края и туристский информационный центр Приморского края (Visit Primorye).
Генеральным спонсором фестиваля по традиции стал морской терминал «Порт Вера».