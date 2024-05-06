Соревнования по спортивной рыбалке «Камбалейла-2024» пройдут 18 мая

«Рыболовный спорт — один из самых популярных в Приморье. В мае у нас начинается летняя рыбалка, и люди ждут открытия нового сезона. Май — это месяц приморской камбалы, и поэтому этот сезон мы открываем фестивалем “Камбалейла-2024”. Мы даем людям возможность соревноваться в начале сезона, когда весна в самом разгаре, лето впереди и настроение хорошее. Этот фестиваль выступает одним из серии ежегодных рыболовных соревнований, организуемых в крае, при поддержке партнера “Порт Вера”, — сказал президент Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев.